11:25 | ФУТБОЛ — Англия

Хуан Мата: "У нас отличное взаимопонимание с Мхитаряном"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата высоко оценил игру одноклубника Генриха Мхитаряна. Хавбек подчеркнул, что ему приятно выходить на поле с таким футболистом, как Мхитарян.

- Мхитарян - отличный игрок, обладающий многими хорошими качествами, - приводит United Review слова Маты. - Он понимает игру, быстро принимает решения, не менее быстро управляется с мячом. Также он забивает и делает классные голевые передачи. Приятно играть рядом с таким футболистом, как он. Мы очень хорошо понимаем друг друга.

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Материалы REN-TV

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