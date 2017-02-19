Хуан Мата: "У нас отличное взаимопонимание с Мхитаряном"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата высоко оценил игру одноклубника Генриха Мхитаряна. Хавбек подчеркнул, что ему приятно выходить на поле с таким футболистом, как Мхитарян.

- Мхитарян - отличный игрок, обладающий многими хорошими качествами, - приводит United Review слова Маты. - Он понимает игру, быстро принимает решения, не менее быстро управляется с мячом. Также он забивает и делает классные голевые передачи. Приятно играть рядом с таким футболистом, как он. Мы очень хорошо понимаем друг друга.