Христо Стоичков: "Слуцкий напоминает мне Лобановского"

Легендарный болгарский футболист Христо Стоичков посетил редакцию "СЭ". Он отметил, что ему нравится, как работает российский специалист Леонид Слуцкий, который ранее возглавил "Халл Сити".

– Зато у России теперь есть тренер в Англии. Ваше мнение о Леониде Слуцком?

– Хороший тренер. Потому что он меня послушал и взял в ЦСКА Георгия Миланова! (смеется). А если серьезно, мне нравится, как работает Слуцкий. Своей системностью напоминает Лобановского. У него все продумано до мелочей.

– А как вы рекомендовали Миланова?

– Сначала поговорил с Галяминым, потом со Слуцким. Убедил их.

Полное интервью Христо Стоичкова