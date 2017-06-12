Христо Стоичков: "Слуцкий напоминает мне Лобановского"

Легендарный болгарский футболист Христо Стоичков посетил редакцию "СЭ". Он отметил, что ему нравится, как работает российский специалист Леонид Слуцкий, который ранее возглавил "Халл Сити".
– Зато у России теперь есть тренер в Англии. Ваше мнение о Леониде Слуцком?
– Хороший тренер. Потому что он меня послушал и взял в ЦСКА Георгия Миланова! (смеется). А если серьезно, мне нравится, как работает Слуцкий. Своей системностью напоминает Лобановского. У него все продумано до мелочей.
– А как вы рекомендовали Миланова?
– Сначала поговорил с Галяминым, потом со Слуцким. Убедил их.
- Леонид Слуцкий
- ЦСКА (футбол)
- Дмитрий Галямин
- Халл Сити
- Валерий Лобановский
- Христо Стоичков
- Георгий Миланов
Slim Taller
Христо больше не наливайте.
17:24
Tree
Стоичков -шутник или головой сильно стукнулся ...?!
17:06
баламошка
Понеслось)) Все болельщики Динамо Киев дружно начали плеваться в монитор))
17:01
marksan
Оба на скамейке качаются!
16:50