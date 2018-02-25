Хосеп Гвардьола: "Венгер особенный человек"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола не стал комментировать слова наставника "Арсенала" Арсена Венгера о нем. Ранее француз намекнул, что успех команд Гвардьолы обусловлен не талантом тренера, а силой самих клубов.

– Венгер особенный человек, – цитирует AFP Гвардьолу. – Он долго работает на своем посту, это значит, что люди ему доверяют. Каждый может победить, а потом уйти, но он долго держится, значит, он хорош. Все просто. Он постоянно хочет добиться большего со своей командой, всегда мотивирован. Это объясняет продолжительность работы в "Арсенале". Думаю, он повлиял на английский футбол. Так долго работать с командой можно только, когда делаешь великие дела.