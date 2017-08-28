Хосеп Гвардьола: "Вам нравится слышать, что премьер-лига - самый сложный турнир, но это не так"

Главный тренер "Манчестер Сити"​ Хосеп Гвардьола заявил, что не считает премьер-лигу самым сложным чемпионатом в Европе. По его мнению, испанское первенство не менее сложное, да и команды из Испании чаще выигрывают еврокубки.

- Я знаю, что вам нравится слышать: "Это самая тяжелая лига", но вы должны смотреть дальше, - цитирует Mirror Гвардьолу. - Конечно, премьер-лига - жесткая, очень жесткая. Но я бы не сказал, что играть на "Сантьяго Бернабеу", "Камп Ноу" или стадионах в Бильбао и Севилье легко. За последнее десятилетие все испанские команды находятся на ведущих ролях в Лиге чемпионов и Лиге Европы. "Севилья" вообще трижды подряд выигрывала Лигу Европы. Премьер-лига будет самой сложной лигой, когда пять команд в Лиге чемпионов смогут достичь финальных стадий. После этого мы все сможем сказать: "Это самая сложная лига".