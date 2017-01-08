Хосеп Гвардьола: "Стараюсь адаптировать свои идеи под реалии английского футбола"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола взял на себя вину за не самые выразительные матчи, проведенные командой в первой части сезона. По словам испанского специалиста, иногда его идеи не достигают желаемого эффекта, в чем виноват исключительно тренер, а не игроки.

- Иногда у меня появляются нестандартные идеи, - приводит goal.com слова Гвардболы. Что-то вроде того, чтобы сыграть в 3 защитника. Зачастую они не срабатывают, и в этом виноват только тренер, а не игроки команды. На тренировочных занятиях я прекрасно вижу отдачу и стремление футболистов, их желание играть и попадать в основной состав.

В первую очередь необходимо понять, как ты можешь помочь игрокам найти необходимое взаимопонимание. Это моя работа. Я должен уметь находить общий язык с футболистами. Так что в большинстве из тех случаев, когда команда показывает невыразительную игру, виноват бываю я. Поэтому надо стремиться меняться и совершенствоваться самому. Много раз говорил, что стремлюсь адаптировать свои идеи под реалии английского футбола, а не наоборот.