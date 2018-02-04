04:25 | Футбол — Англия

Хосеп Гвардьола: "Шесть запасных? Больше футболистов у "Манчестер Сити" нет"


Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что у команды проблемы с количеством футболистов. В матче чемпионата Англии против "Бернли" (1:1) испанец заявил шесть запасных вместо семи.

"Игроки травмированы. У нас больше нет футболистов", - приводит ВВС слова Гвардьолы.

Отметим, на данный момент у "Сити" из-за травм вылетели Лерой Сане, Габриэл Жезус, Давид Сильва, Фабиан Делф, Филип Фоден, Джон Стоунс и Бенжамен Менди.

 

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