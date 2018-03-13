Хосеп Гвардьола: "Понимаю, что болельщикам важно оформить чемпионство в игре с "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола надеется на то, что его команда как можно скорее оформит чемпионский титул. Для этого "горожанам" нужно выиграть еще два матча.

– Мы очень близки к титулу, – цитирует Sky Sports Гвардьолу. – У нас 81 очко, это очень много. Сейчас будет пауза в три недели в чемпионате, и мы вернемся свежее, сильнее. Зима в Англии была сложной. Я понимаю, что болельщикам важно, чтобы мы оформили чемпионство игрой с "Манчестер Юнайтед", но сейчас наша цель – ближайший матч с "Эвертоном". Играя в свой футбол, мы все равно рано или поздно станем чемпионами.