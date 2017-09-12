Ходжсон возглавил "Кристал Пэлас"

Рой Ходжсон назначен на пост главного тренера "Кристал Пэлас", сообщает клубная пресс-служба. Английский специалист возглавил "орлов" вместо Франка де Бура, который был уволен 11 сентября за неудовлетворительные результаты.

"Стекольщики" потерпели четыре поражения в четырех стартовых турах премьер-лиги, не забив ни одного мяча и пропустив семь голов.

Напомним, что последним местом работы Ходжсона была сборная Англии, которую он покинул после Евро-2016.