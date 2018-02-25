Харри Кейн: "Даже не понял, что забил 150-й гол в карьере"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после победы над "Кристал Пэлас" (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Англии сказал, что его команде долгое время не везло. Форвард "шпор" забил единственный мяч во встрече на 88-й минуте игры. Для самого игрока этот гол стал 150-м в карьере.

– Казалось, что это не наш день, – цитирует BBC Кейна. – Мы создали несколько моментов, но мяч не шел в ворота. Мы продолжили идти вперед, за что и были вознаграждены.

Если говорить о моем достижении, буду честен – я даже не осознавал этого. Я хочу забивать голы и помогать "Тоттенхэму" побеждать.

Кейн на профессиональном уровне провел 266 матчей, забив 150 мячей. 134 из них – в составе "Тоттенхэма", 9 – выступая за "Миллуол", 5 – за "Лейтон Ориент" и 2 – за "Лестер".

Кейн повторил личный рекорд результативности за сезон. Уже в феврале