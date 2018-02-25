Кейн повторил личный рекорд результативности за сезон. Уже в феврале

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, забив победный гол в матче 28-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (1:0), повторил личный рекорд результативности. В сезоне-2017/18 в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне на счету 24-летнего англичанина 35 голов. В прошлом сезоне для достижения такого показателя ему понадобилось 38 игр.

Кроме того, мяч в ворота "Кристал Пэлас" стал для Кейна 150-м на профессиональном уровне (134 из них он забил, выступая за "Тоттенхэм").

Отметим, что до завершения сезона "шпорам" предстоит провести 10 матчей в премьер-лиге. Также команда Маурисио Покеттино продолжает выступать в Кубке Англии и Лиге чемпионов.