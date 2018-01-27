"Халл" выбил "Ноттингем Форест" из Кубка Англии, дубль Уилла Григга помог "Уигану" обыграть "Вест Хэм"

"Халл Сити" на своем поле обыграл "Ноттингем Форест" (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Победу команде, которую в первой части сезона возглавлял Леонид Слуцкий, принесли мячи Джаррода Боуэна и Нуа Дико, у гостей отличился Апостолос Веллиос.
В другом матче этой стадии дубль Уилла Григга принес "Уигану" победу над "Вест Хэмом" (2:0).
Также в следующую стадию вышли "Саутгемптон", "Брайтон", "Ковентри" и "Шеффилд Юнайтед".
Матчи "Ноттс Каунти" - "Суонси", "Хаддерсфилд" - "Бирмингем" и "Миллуол" - "Рочдэйл" завершились вничью. Победители этих пар будут определены в переигровках.
Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии состоится 29 января.
Кубок Англии
1/16 финала
"Халл Сити" - "Ноттингем Форест" - 2:1 (2:0)
Голы: Боуэн, 18 (1:0). Дико, 40 (2:0). Веллиос, 88 (2:1).
Судья: Аттуэлл.
27 января. Халл. Стадион KCOM Stadium.
"Уиган Атлетик" - "Вест Хэм Юнайтед" - 2:0 (1:0)
Голы: Григг, 7 (1:0). Григг, 62 - с пенальти (2:0).
"Вест Хэм Юнайтед": Харт, Сабалета (Жоау Мариу, 46), Огбонна, Бирам, Масуаку, Берк, Крессуэлл, Обианг (Оксфорд, 36), Каллен, Эрнандес, Мартинес (Хакшабанович, 81).
Предупреждение: Огбонна, 79.
Удаление: Масуаку, 49.
Судья: Кавана.
27 января. Уиган. Стадион DW Stadium
"Ноттс Каунти" - "Суонси" - 1:1 (0:1)
Голы: Нарсингх, 45 (0:1). Стид, 62 (1:1).
"Суонси": Нордфельдт, Бартли, ван дер Хорн, Робертс, Моусон, Фер (Клукас, 63), Кэрролл, Ренату Санчеш (Ки Сон Ен, 32), Бони, Нарсингх, Абрахам (Айю, 70).
Предупреждения: Ренату Санчеш, 22. Нордфельдт, 55.
Судья: Джоунс.
27 января. Ноттингем. Стадион Meadow Lane.
"Мидлсбро" - "Брайтон & Хоув" - 0:1 (0:0)
Гол: Маррей, 90 (0:1).
"Брайтон & Хоув": Крул, Росениор, Хюнемайер, Зуттнер, Голдсон, Каяль, Стивенс (Преппер, 46), Хемед (Маррей, 72), Скалак (Искиэрдо, 61), Болдок, Кноккарт.
Предупреждения: Болдок, 61. Преппер, 68. Искиэрдо, 70.
Судья: Тэйлор.
27 января. Мидлсбро. Стадион Riverside Stadium.
"Хаддерсфилд" - "Бирмингем Сити" - 1:1 (1:0)
Голы: Мунье, 21 (1:0). Юткевич, 54 (1:1).
"Хаддерсфилд": Коулман, Леве (Мэлоун, 82), Хефеле, Конголо, Хадергьонай, Уильямс (Биллинг, 36), Хогг, Сабири, ван Ла Парра (Лолли, 57), Мунье, Кванер.
Судья: Суобрик.
27 января. Хаддерсфилд. Стадион John Smith's Stadium.
"Саутгемптон" - "Уотфорд" - 1:0 (1:0)
Гол: Стивенс, 4 (1:0). "Саутгемптон": Маккарти, Бертранд (Пье, 40), Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Дэйвис, Ромеу, Хейбьерг, Буфаль (Йосида, 67), Лонг, Тадич (Г.Каррильо, 83)."Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Янмат (Синклэйр, 74), Кабаселе, Холевас, Капуэ (Окака Чука, 46), Уотсон, Дукуре, А.Каррильо (Перейра, 57), Грэй, Ришарлисон.
Предупреждения: Уотсон, 61. Седрик Суариш, 63.
Судья: Мэдли.
27 января. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.
"Шеффилд Юнайтед" - "Престон Норт Энд" - 1:0 (0:0)
Гол: Шарп, 80 - с пенальти (1:0).
Судья: Скотт.
27 января. Шеффилд. Стадион Bramall Lane.
"МК Донс" - "Ковентри" - 0:1 (0:0)
Гол: Биаму, 64.
Судья: Бэнкес.
27 января. Милтон Кейнс. Стадион Stadium mk.
"Миллуолл" - "Рочдэйл" - 2:2 (1:1)
Голы: Уоллас, 17 - с пенальти (1:0). Хендерсон, 32 (1:1). Дан, 53 (1:2). Томпсон, 90 (2:2).
Судья: Мэдли.
27 января. Лондон. Стадион The Den.
- Леонид Слуцкий
- Халл Сити
- Саутгемптон
- Вест Хэм
- Бирмингем
- Уиган
- Ноттингем Форест
- Миллуол
- Хаддерсфилд
- Ковентри
- Суонси
- Шеффилд Юнайтед
- Уилл Григг
- Брайтон