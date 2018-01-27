"Халл" выбил "Ноттингем Форест" из Кубка Англии, дубль Уилла Григга помог "Уигану" обыграть "Вест Хэм"

"Халл Сити" на своем поле обыграл "Ноттингем Форест" (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Победу команде, которую в первой части сезона возглавлял Леонид Слуцкий, принесли мячи Джаррода Боуэна и Нуа Дико, у гостей отличился Апостолос Веллиос.

В другом матче этой стадии дубль Уилла Григга принес "Уигану" победу над "Вест Хэмом" (2:0).

Также в следующую стадию вышли "Саутгемптон", "Брайтон", "Ковентри" и "Шеффилд Юнайтед".

Матчи "Ноттс Каунти" - "Суонси", "Хаддерсфилд" - "Бирмингем" и "Миллуол" - "Рочдэйл" завершились вничью. Победители этих пар будут определены в переигровках.

Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии состоится 29 января.

Кубок Англии

1/16 финала

"Халл Сити" - "Ноттингем Форест" - 2:1 (2:0)

Голы: Боуэн, 18 (1:0). Дико, 40 (2:0). Веллиос, 88 (2:1).

Судья: Аттуэлл.

27 января. Халл. Стадион KCOM Stadium.

"Уиган Атлетик" - "Вест Хэм Юнайтед" - 2:0 (1:0)

Голы: Григг, 7 (1:0). Григг, 62 - с пенальти (2:0).

"Вест Хэм Юнайтед": Харт, Сабалета (Жоау Мариу, 46), Огбонна, Бирам, Масуаку, Берк, Крессуэлл, Обианг (Оксфорд, 36), Каллен, Эрнандес, Мартинес (Хакшабанович, 81).

Предупреждение: Огбонна, 79.

Удаление: Масуаку, 49.

Судья: Кавана.

27 января. Уиган. Стадион DW Stadium

"Ноттс Каунти" - "Суонси" - 1:1 (0:1)

Голы: Нарсингх, 45 (0:1). Стид, 62 (1:1).

"Суонси": Нордфельдт, Бартли, ван дер Хорн, Робертс, Моусон, Фер (Клукас, 63), Кэрролл, Ренату Санчеш (Ки Сон Ен, 32), Бони, Нарсингх, Абрахам (Айю, 70).

Предупреждения: Ренату Санчеш, 22. Нордфельдт, 55.

Судья: Джоунс.

27 января. Ноттингем. Стадион Meadow Lane.

"Мидлсбро" - "Брайтон & Хоув" - 0:1 (0:0)

Гол: Маррей, 90 (0:1).

"Брайтон & Хоув": Крул, Росениор, Хюнемайер, Зуттнер, Голдсон, Каяль, Стивенс (Преппер, 46), Хемед (Маррей, 72), Скалак (Искиэрдо, 61), Болдок, Кноккарт.

Предупреждения: Болдок, 61. Преппер, 68. Искиэрдо, 70.

Судья: Тэйлор.

27 января. Мидлсбро. Стадион Riverside Stadium.

"Хаддерсфилд" - "Бирмингем Сити" - 1:1 (1:0)

Голы: Мунье, 21 (1:0). Юткевич, 54 (1:1).

"Хаддерсфилд": Коулман, Леве (Мэлоун, 82), Хефеле, Конголо, Хадергьонай, Уильямс (Биллинг, 36), Хогг, Сабири, ван Ла Парра (Лолли, 57), Мунье, Кванер.

Судья: Суобрик.

27 января. Хаддерсфилд. Стадион John Smith's Stadium.

"Саутгемптон" - "Уотфорд" - 1:0 (1:0)

Гол: Стивенс, 4 (1:0). "Саутгемптон": Маккарти, Бертранд (Пье, 40), Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Дэйвис, Ромеу, Хейбьерг, Буфаль (Йосида, 67), Лонг, Тадич (Г.Каррильо, 83)."Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Янмат (Синклэйр, 74), Кабаселе, Холевас, Капуэ (Окака Чука, 46), Уотсон, Дукуре, А.Каррильо (Перейра, 57), Грэй, Ришарлисон.

Предупреждения: Уотсон, 61. Седрик Суариш, 63.

Судья: Мэдли.

27 января. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.

"Шеффилд Юнайтед" - "Престон Норт Энд" - 1:0 (0:0)

Гол: Шарп, 80 - с пенальти (1:0).

Судья: Скотт.

27 января. Шеффилд. Стадион Bramall Lane.

"МК Донс" - "Ковентри" - 0:1 (0:0)

Гол: Биаму, 64.

Судья: Бэнкес.

27 января. Милтон Кейнс. Стадион Stadium mk.

"Миллуолл" - "Рочдэйл" - 2:2 (1:1)

Голы: Уоллас, 17 - с пенальти (1:0). Хендерсон, 32 (1:1). Дан, 53 (1:2). Томпсон, 90 (2:2).

Судья: Мэдли.

27 января. Лондон. Стадион The Den.