"Халл" Слуцкого набрал очко и пропустил 12 мячей в последних четырех матчах

"Халл Сити" сыграл вничью с "Ипсвичем" (2:2) в матче 17-го тура чемпионшипа. За последние четыре встречи "тигры" набрали лишь одно очко, уступив "Ноттингем Форесту" (2:3), "Мидлсбро" (1:3) и "Шеффилд Юнайтед" (1:4). Причем в этих играх команда Леонида Слуцкого пропустила в сумме 12 голов, поразив ворота соперников шесть раз.

"Халл" занимает 20-е место в турнирной таблице. В следующем туре "тиграм" предстоит выезд в гости к "Миллуолу". Встреча состоится 21 ноября, начало – в 22.45 по московскому времени.

Турнирная таблица чемпионшипа