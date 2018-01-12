Гвардьола признан лучшим тренером месяца в рекордный четвертый раз подряд

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола признан лучшим тренером премьер-лиги по итогам декабря, информирует официальный сайт турнира. В прошедшем месяце команда, которая лидирует в турнирной таблице, выиграла 6 матчей в чемпионате Англии из 7 и один раз сыграла вничью.

​Испанский наставник четвертый месяц подряд выиграл эту награду, что является рекордом чемпионата. Ранее он становился лучшим в сентябре, октябре и ноябре 2017 года.

В этот раз Гвардьола опередил Сэма Эллардайса ("Эвертон"), Антонио Конте ("Челси"), Роя Ходжсона ("Кристал Пэлас"), Юргена Клоппа ("Ливерпуль") и Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм").