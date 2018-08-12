Гвардьола: "Иногда мы хотим убить Менди"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что иногда тренерский штаб команды хочет убить французского защитника Бенжамена Менди.

В матче первого тура английской премьер-лиги "горожане" в гостях обыграли лондонский "Арсенал" со счетом 2:0. Менди провел на поле весь матч.

- Иногда мы хотим убить его (Менди - прим. "СЭ"), а иногда думаем: вау, какой классный игрок у нас в команде. Он придаёт нашей команде энергию. У него есть много навыков, которые можно улучшить и я надеюсь, что мы сможем убедить его немного забыть о социальных сетях и улучшить свои навыки, - сказал испанский тренер после игры.