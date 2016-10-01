Гранит Джака: "Не следует ждать от меня голов каждую неделю"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака, перебравшийся в стан "канониров" летом, надеется на успешный сезон в Англии. Также 24-летний швейцарец, забивший 2 гола в 8 матчах за лондонскую команду, просит не ждать от него высокой результативности, так как для него важнее командные успехи.

- Я счастлив, что уже забил 2 гола за "Арсенал", но не ждите, что я буду забивать каждую неделю, - цитирует Sky Sports Джаку. - Для меня главное - это командная работа и успехи "Арсенала". Очевидно, что мы хотим провести стабильно хороший сезон и показать болельщикам, что сделаем для победы абсолютно все в каждой игре. Конечно, на длинном пути нам потребуется немного удачи, но мы действительно собираемся сделать все, чтобы сезон стал успешным.