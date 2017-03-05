Голы Агуэро и Сане принесли "Ман Сити" победу над "Сандерлендом"

"Манчестер Сити" в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии обыграл "Сандерленд". Голами в составе команды Пепа Гвардьолы отметились Серхио Агуэро и Садио Мане.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
27-й тур
"Сандерленд" – "Манчестер Сити" – 0:2 (0:1)
Голы: Агуэро, 42 (0:1). Сане, 59 (0:2).
"Сандерленд": Пикфорд, Джонс, Коне, О'Ши, Овьедо, Янузай (Хазри, 82), Ндонг, Ларссон, Гибсон (Родуэлл, 69), Борини, Дефо.
"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Стоунс, Коларов, Клиши, Сане (Делф, 89), Фернандинью, Сильва, Туре (Де Брейне, 78), Стерлинг (Нолито, 82), Агуэро.
Предупреждение: О'Ши, 32.
Судья: Аткинсон.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/