20:59 | ФУТБОЛ — Англия

Голы Агуэро и Сане принесли "Ман Сити" победу над "Сандерлендом"

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"Манчестер Сити" в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии обыграл "Сандерленд". Голами в составе команды Пепа Гвардьолы отметились Серхио Агуэро и Садио Мане.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

27-й тур

"Сандерленд" – "Манчестер Сити" – 0:2 (0:1)

Голы: Агуэро, 42 (0:1). Сане, 59 (0:2).

"Сандерленд": Пикфорд, Джонс, Коне, О'Ши, Овьедо, Янузай (Хазри, 82), Ндонг, Ларссон, Гибсон (Родуэлл, 69), Борини, Дефо.

"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Стоунс, Коларов, Клиши, Сане (Делф, 89), Фернандинью, Сильва, Туре (Де Брейне, 78), Стерлинг (Нолито, 82), Агуэро.

Предупреждение: О'Ши, 32.

Судья: Аткинсон.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

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