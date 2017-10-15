Гол Руни спас "Эвертон" от поражения в матче с "Брайтоном"

"Брайтон" и "Эвертон" сыграли вничью в матче 8-го тура чемпионата Англии - 1:1. Все основные события этой встречи развернулись в последней десятиминутке. Полузащитник хозяев Антони Конккарт открыл счет на 82-й минуте, но затем Уэйн Руни реализовал пенальти.

Обе команды после 8-ми туров чемпионата набрали по 8 очков и идут в нижней части турнирной таблицы.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

8-й тур

"Брайтон & Хоув" - "Эвертон" - 1:1 (0:0)

Голы: Кноккарт, 82 (1:0). Руни, 90 - с пенальти (1:1).

"Брайтон & Хоув": Райан, Бруно, Зуттнер, Даффи (Хюнемайер, 74), Данк, Гросс, Преппер, Стивенс, Марч (Искиэрдо, 73), Кноккарт, Маррей (Браун, 85).

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс (Миральяс, 84), Ягелка, Кин, Холгейт, Шнейдерлен, Сигурдссон, Гуйе (Ньясс, 69), Влашич, Руни (Дэйвис, 90), Калверт-Льюин.

Предупреждения: Преппер, 56. Данк, 67. Кноккарт, 88. Бруно, 88. Миральяс, 90+3.

Судья: Оливер (Англия).

15 октября. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".