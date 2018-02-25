Гол Кейна на 88-й минуте принес "Тоттенхэму" победу над "Кристал Пэлас"

"Тоттенхэм" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в матче 28-го тура чемпионата Англии. Победу "шпорам" принес гола Харри Кейна на 88-й минуте игры. Для форварда этот мяч стал 24-м в 27 играх премьер-лиги в этом сезоне.

Для "Тоттенхэма" эта победа стала второй подряд. "Кристал Пэлас", в свою очередь, уступил во второй игре кряду.

Набрав три очка, команда Маурисио Покеттино поднялась на четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги (55 очков). У лидирующего "Манчестер Сити" 72 очка после 27 игр. "Кристал Пэлас" располагается на 17-й позиции (27).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

28-й тур

"Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" - 0:1 (0:0)

Гол: Кейн, 88.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс (Дилейни, 85), ван Анхолт, Ридевалд, Макартур, Миливоевич, Фосу-Менса, Ван-Биссака, Бентеке, Таунсенд (Ли Чхон Ен, 87), Серлот.

"Тоттенхэм": Ллорис, Орье, Дэйвис, Санчес, Дембеле (Сон Хын Мин, 80), Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли, Ламела (Лукас, 66), Кейн.

Предупреждение: Дембеле, 45+1.

Судья: Френд.

25 февраля. Лондон. Стадион Selhurst Park.