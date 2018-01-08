Гиггз может возглавить "Стоук Сити" вместо сборной Уэльса

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз может продолжить тренерскую карьеру в "Стоук Сити", сообщает Mirror. По информации источника, в услугах 44-летнего экс-хавбека также заинтересована Футбольная ассоциация Уэльса, которая рассматривала его в качестве сменщика главного тренера сборной страны Криса Коулмана.

Пост наставника "Стоук Сити" стал вакантным после того, как руководство клуба отправило досрочно расторгло контракт с Марком Хьюзом. После 22 туров "гончары" занимают 18-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 20 очков.

Отметим, что Гиггз уже имеет тренерский опыт. В конце сезона-2013/14 он был назначен на пост и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" после того, как в отставку был отправлен Дэвид Мойес. С 2014 по 2016 год он являлся помощником главного тренера манкунианцев Луи ван Гала.