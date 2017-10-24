Гэри Кэйхилл: "Вопрос о чемпионстве в Англии еще открыт"

Защитник "Челси"​ Гэри Кэйхилл уверен, что у его команды все еще есть шансы на победу в чемпионате Англии. После 9 туров "синие" идут на 4-м месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 9 очков.

- Мы не так много проводим времени на тренировочном поле из-за Лиги чемпионов, как это было в прошлом сезоне, когда мы, естественно, чувствовали себя в играх более свежими, – цитирует пресс-служба клуба Кэйхилла. – Мы встречались с "Уотфордом", у которого не было матча в середине недели, но нельзя оглянуться назад и сказать, что именно поэтому мы выиграли чемпионат в прошлом сезоне. Двумя годами ранее мы выиграли чемпионат, выступая в Лиге чемпионов, и именно так все обстоит.

Необходимо помнить, что сейчас только середина октября. Мы являемся действующим чемпионом, и "Манчестер Сити" по-прежнему предстоит провести несколько сложных матчей, как и "Манчестер Юнайтед", как и другим клубам. Мы знаем, что впереди множество поворотных моментов. Мы отставали от "Сити" на 8 очков в прошлом сезоне и выцарапали преимущество, вернувшись в борьбу. Я не говорю, что это произойдет, но нам нужно успокоиться и вернуться к этому, вопрос о чемпионстве еще открыт. Нам нужно оставаться в лидирующей группе.