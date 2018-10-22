Футбольная ассоциация Англии открыла дело против помощника Сарри за инцидент с Моуринью

Футбольная ассоциация Англии открыла дисциплинарное дело против Марко Янни, помощника главного тренера "Челси" Маурицио Сарри. Он обвиняется в неподобающем поведении во время матча чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (2:2).

Как сообщает Sky Sports, также в организации напомнили обоим клубам о том, что их тренеры и сотрудники должны придерживаться норм поведения. Отдельно об этом напомнили главному тренеру "МЮ" Жозе Моуринью.

Напомним, что Янни праздновал гол прямо перед скамейкой "МЮ", что вызвало гнев Моуринью. Позднее португалец заявил, что Янни и Сарри извинились перед ним.

Разгневанный Моуринью чуть не подрался с тренером "Челси". Видео