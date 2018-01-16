"Флуминенсе" арендовал нападающего "Манчестер Сити"

Форвард "Манчестер Сити" Марлос Морено перешел на правах аренды в "Флуминенсе", сообщает пресс-служба бразильского клуба. Соглашение рассчитано до начала 2019 года. Текущий сезон 21-летний футболист начал в "Жироне", но не сумел закрепиться в составе команды, проведя за несколько месяцев лишь две игры.

Морено перешел в "Манчестер Сити" из "Атлетико Насьональ" в августе 2016 года и сразу же был отдан в аренду "Депортиво". Отметим, что последний гол в официальных матчах колумбиец забил полтора года назад – в игре группового турнира Кубка Америки против Коста-Рики (2:3).