Фертонген продлил контракт с "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" объявил о подписании нового контракта с защитником Яном Фертонгеном. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 29-летним бельгийцем рассчитано до 2019 года. Футболист выступает за лондонский клуб с 2012 года. В текущем сезоне он сыграл в 17 матчах во всех турнирах.

Напомним, "Тоттенхэм" является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Командам предстоит сыграть на следующей неделе в матче 6-го тура.