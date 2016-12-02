Фертонген продлил контракт с "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" объявил о подписании нового контракта с защитником Яном Фертонгеном. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 29-летним бельгийцем рассчитано до 2019 года. Футболист выступает за лондонский клуб с 2012 года. В текущем сезоне он сыграл в 17 матчах во всех турнирах.
Напомним, "Тоттенхэм" является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Командам предстоит сыграть на следующей неделе в матче 6-го тура.
We are delighted to announce that @JanVertonghen has signed a new contract with the Club, which will run until 2019. #COYS pic.twitter.com/kjIcCVJtsE– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 2 декабря 2016 г.