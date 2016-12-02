Фертонген продлил контракт с "Тоттенхэмом"
"Тоттенхэм" объявил о подписании нового контракта с защитником Яном Фертонгеном. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 29-летним бельгийцем рассчитано до 2019 года. Футболист выступает за лондонский клуб с 2012 года. В текущем сезоне он сыграл в 17 матчах во всех турнирах.
Напомним, "Тоттенхэм" является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Командам предстоит сыграть на следующей неделе в матче 6-го тура.
We are delighted to announce that @JanVertonghen has signed a new contract with the Club, which will run until 2019. #COYS pic.twitter.com/kjIcCVJtsE– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 2 декабря 2016 г.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ман. Сити
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
3
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|
4
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|
5
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
6
|Лидс
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|
7
|Саутгемптон
|5
|2
|1
|2
|7-9
|7
|
8
|Челси
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
9
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|10-7
|6
|
10
|Ньюкасл
|4
|1
|3
|0
|6-4
|6
|
11
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
12
|Кр. Пэлас
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Ливерпуль
|4
|1
|2
|1
|13-5
|5
|
14
|Нот. Форест
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
15
|Борнмут
|4
|1
|0
|3
|2-16
|3
|
16
|Вест Хэм
|4
|1
|0
|3
|1-5
|3
|
17
|Астон Вилла
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
18
|Эвертон
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
19
|Вулверхэмптон
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
20
|Лестер
|4
|0
|1
|3
|6-10
|1
|30.08
|21:30
|
Фулхэм – Брайтон
|2 : 1
|30.08
|21:30
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|1 : 1
|30.08
|21:45
|
Саутгемптон – Челси
|2 : 1
|30.08
|22:00
|
Лидс – Эвертон
|1 : 1
|31.08
|21:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|- : -
|31.08
|21:30
|
Борнмут – Вулверхэмптон
|- : -
|31.08
|21:30
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|- : -
|31.08
|21:45
|
Вест Хэм – Тоттенхэм
|- : -
|31.08
|22:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|- : -
|1.09
|22:00
|
Лестер – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|5
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|4
|П
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|4
|0
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|4
|0
|0