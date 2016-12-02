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2 декабря 2016, 14:59

Фертонген продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Евгений Козинов
Корреспондент
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"Тоттенхэм" объявил о подписании нового контракта с защитником Яном Фертонгеном. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 29-летним бельгийцем рассчитано до 2019 года. Футболист выступает за лондонский клуб с 2012 года. В текущем сезоне он сыграл в 17 матчах во всех турнирах.

Напомним, "Тоттенхэм" является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Командам предстоит сыграть на следующей неделе в матче 6-го тура.

Ян Вертонген
ФК Тоттенхэм Хотспур
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ман. Сити 4 3 1 0 13-5 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
4
 Брайтон 5 3 1 1 6-3 10
5
 Фулхэм 5 2 2 1 8-7 8
6
 Лидс 5 2 2 1 8-5 8
7
 Саутгемптон 5 2 1 2 7-9 7
8
 Челси 5 2 1 2 6-8 7
9
 Брентфорд 5 1 3 1 10-7 6
10
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
11
 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
12
 Кр. Пэлас 5 1 2 2 7-9 5
13
 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
14
 Нот. Форест 4 1 1 2 2-5 4
15
 Борнмут 4 1 0 3 2-16 3
16
 Вест Хэм 4 1 0 3 1-5 3
17
 Астон Вилла 4 1 0 3 3-7 3
18
 Эвертон 5 0 3 2 4-6 3
19
 Вулверхэмптон 4 0 2 2 2-4 2
20
 Лестер 4 0 1 3 6-10 1
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
 2 : 1
30.08 21:30
Кр. Пэлас – Брентфорд
 1 : 1
30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 2 : 1
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
 1 : 1
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 - : -
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 - : -
1.09 22:00
Лестер – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 5
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 4 0 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 4 0 0
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