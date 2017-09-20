Фернандо Морьентес - о Морате: "В Испании порой не ценят своих игроков"

Бывший нападающий "Реала" Фернандо Морьентес выразил сожаление по поводу того, что клуб не сохранил нападающего Альваро Морату. Воспитанник "Реала" с 2014 по 2016 год выступал в "Ювентусе", сезон-2016/17 вновь провел в мадридском клубе, забив 15 голов в 26 матчах ла лиги. Этим летом Мората перешел в "Челси" и уже отличился трижды в пяти играх.

- В Испании порой не ценят своих игроков, - цитирует Marca Морьентеса. - Мората - отличный футболист, который демонстрирует высокий уровень в любом клубе. Так было в "Юве", то же самое происходит и в "Челси".