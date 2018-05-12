Фанат "Миллуола" собрал деньги для дочки фаната "Вест Хэма"

Болельщик "Миллуола" Тони Мандэй поучаствовал в полумарафоне, чтобы собрать 20 тысяч фунтов стерлингов для тяжелобольной трехлетней дочки болельщика "Вест Хэма". Ради этого он пробежал 12 миль в футболке "молотобойцев".
"Миллуол" и "Вест Хэм" – заклятые враги. Их жестокие отношения стали основой сюжета нескольких художественных фильмов.
– Я ненавижу "Вест Хэм", – сказал работающий таксистом Мандэй. – Около трех месяцев назад я узнал, что дочка фанатов "Вест Хэма" больна раком. Тогда я решил пробежать полумарафон. Когда речь заходит о больных раком детях, затрагивается нечто большее, чем любой футбольный матч. У рака нет футбольных цветов. Эта девочка заслуживает шанса в жизни. И если я могу помочь ей, то я так и сделаю.
Incredible ❤️👏🏼 pic.twitter.com/vOWgCdSwO7– Uber West Ham (@UberWestHam) 11 мая 2018 г.
ЗЮК:
Millwall82,это был твой фанат.
23:07 12 мая
Millwall82
Это был не я)))
22:53 12 мая