22:44 12 мая | Футбол — Англия

Фанат "Миллуола" собрал деньги для дочки фаната "Вест Хэма"

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Болельщик "Миллуола" Тони Мандэй поучаствовал в полумарафоне, чтобы собрать 20 тысяч фунтов стерлингов для тяжелобольной трехлетней дочки болельщика "Вест Хэма". Ради этого он пробежал 12 миль в футболке "молотобойцев".

"Миллуол" и "Вест Хэм" – заклятые враги. Их жестокие отношения стали основой сюжета нескольких художественных фильмов.

– Я ненавижу "Вест Хэм", – сказал работающий таксистом Мандэй. – Около трех месяцев назад я узнал, что дочка фанатов "Вест Хэма" больна раком. Тогда я решил пробежать полумарафон. Когда речь заходит о больных раком детях, затрагивается нечто большее, чем любой футбольный матч. У рака нет футбольных цветов. Эта девочка заслуживает шанса в жизни. И если я могу помочь ей, то я так и сделаю.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЮК:

Millwall82,это был твой фанат.

23:07 12 мая

Millwall82

Это был не я)))

22:53 12 мая

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