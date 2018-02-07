Эвра прошел медицинское обследование в "Вест Хэме"

Защитник Патрис Эвра прошел медицинский осмотр перед подписанием контракта с "Вест Хэмом", утверждает Sky Sports. В ближайшее время о переходе 36-летнего француза будет объявлено официально.

Напомним, что Эвра стал свободным агентом из-за инцидента перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Марсель" – "Витория Гимарайнш" (0:1). Поклонник французского клуба оскорбил футболиста, после чего получил удар ногой по лицу. УЕФА отстранил Эвра от участия в еврокубках до 30 июня 2018 года, а "Марсель" расторг контракт с игроком.