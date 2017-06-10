Евгений Гинер: "Охоту за Слуцким устроят "Барселона" и "Реал"

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что рад назначению экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халл Сити". В пятницу россиянин официально возглавил клуб чемпион-лиги. Слуцкий приступит к работе с командой на следующей неделе.

- Рад за Слуцкого и думаю, он может добиться успеха в Англии, - приводит "Р-Спорт" слова Гинера. - По крайней мере, я очень на это надеюсь. Может ли он в будущем возглавить английский топ-клуб? Думаю, охоту за ним устроят "Барселона" и "Реал".

Напомним, Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по декабрь 2016 года. С армейцами он выиграл три чемпионата России, два Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России. Под его руководством команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2016.

После ухода из ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и занимался изучением английского языка. В минувшем сезоне "Халл" занял 18-е место в английской премьер-лиге и выбыл во второй дивизион.

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