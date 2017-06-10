Евгений Гинер: "Охоту за Слуцким устроят "Барселона" и "Реал"

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что рад назначению экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халл Сити". В пятницу россиянин официально возглавил клуб чемпион-лиги. Слуцкий приступит к работе с командой на следующей неделе.
- Рад за Слуцкого и думаю, он может добиться успеха в Англии, - приводит "Р-Спорт" слова Гинера. - По крайней мере, я очень на это надеюсь. Может ли он в будущем возглавить английский топ-клуб? Думаю, охоту за ним устроят "Барселона" и "Реал".
Напомним, Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по декабрь 2016 года. С армейцами он выиграл три чемпионата России, два Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России. Под его руководством команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2016.
После ухода из ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и занимался изучением английского языка. В минувшем сезоне "Халл" занял 18-е место в английской премьер-лиге и выбыл во второй дивизион.
"Слуцкий похож на Моуринью". СМИ - о новом тренере "Халла"//
Леонид Слуцкий: "Не знаю ответа на два вопроса: куда в России делись таланты и куда пропал зритель"//
Если бы Слуцкому пришлось вернуться в Россию, он чувствовал бы себя проигравшим
qwe20
ха-ха-ха-ха. еврейский юмор)
20:20
hottie
Разрежут его пополам и каждому клубу будет на недельки 2 запас мяса для сторожевых собак на базе
20:16
Фемистоклюс
"Барселона" и "Реал" - это новые гипермаркеты, которые хотят накормить Лёню)
20:14
майор99
Женя. Отсыпь немного дозы ))
20:09
зенит-супер-чемпион
охотиться с дробью будут?
19:58
andre1961
Обкурился
19:56
Thomas_Boy_
Все-таки Леннорыч иногда Виталий Леонтича напоминает. Уж совсем-то бред зачем нести?
19:55