"Эвертон" сыграл вничью с "Саутгемптоном", "Бернли" - в Лиге Европы

"Эвертон" в матче 37-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Саутгемптоном" - 1:1. Этот результат не позволил "ирискам" продолжить борьбу за 7-е место.

В Лиге Европы в следующем сезоне от Англии выступит "Бернли", который только в этом году вышел в премьер-лигу.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

37-й тур

"Эвертон" - "Саутгемптон" - 1:1 (0:0)

Голы: Редмонд, 56 (0:1). Дэйвис, 90+6 (1:1).

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Ягелка (Классен, 80), Коулман, Кин, Шнейдерлен, Гуйе, Влашич (Ньясс, 58), Дэйвис, Дженк, Боласье (Мори, 46).

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Худт, Беднарек, Ромеу, Хейбьерг, Лемина (Редмонд, 46), Тадич (Уорд-Проуз, 70), Остин (Лонг, 77).

Предупреждения: Остин, 45. Ромеу, 53. Йосида, 71. Шнейдерлен, 77. Худт, 90+3.

Удаление: Йосида (Саутгемптон), 85.

Судья: Мосс.

5 мая. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".