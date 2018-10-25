"Эвертон" переедет на новый стадион не ранее 2023 года

"Эвертон" скорректировал планы по строительству нового стадиона. Как сообщает The Telegraph, переезд клуба с "Гудисон Парк" состоится не ранее сезона-2023/24. Это на год позже, чем предполагалось ранее.

По данным источника, также будет изменена структура финансирования нового стадиона, который оценивается в 500 миллионов фунтов стерлингов. Половину суммы планировалось позаимствовать у городских властей Ливерпуля, однако руководство клуба теперь предпочитает искать частных инвесторов. Также "Эвертону" предстоит пройти общественные консультации по поводу возведения нового стадиона.