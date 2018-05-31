"Эвертон" объявил о назначении Марку Силвы на пост главного тренера

Бывший главный тренер "Уотфорда" Марку Силва возглавил "Эвертон". Экс-наставник "ирисок" Сэм Эллардайс, под руководством которого мерсисайдская команда заняла 8-е место, был уволен 16 мая.

– Горжусь тем, что стал главным тренером "Эвертона", – приводит слова специалиста официальный сайт клуба. – Это большой вызов для меня. Хочу, чтобы болельщики гордились нашей командой. В каждой игре мы будем демонстрировать свои амбиции.

Силва возглавлял "Уотфорд" в 2017-2018 году. Под его руководством команда заняла 14-е место в премьер-лиге в минувшем сезоне.