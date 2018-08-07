Экс-игрок сборной Англии рассказал, что попробовал наркотики в 12 лет

Бывший игрок сборной Англии Джермейн Пеннант выпустил свою автобиографию под названием Mental. 35-летний экс-игрок "Арсенала" и "Ливерпуля" рассказал о своем сложном детстве. Он признался, что в 12 лет с позволения отца, который был наркодилером, попробовал впервые марихуану.

– Мне стало ужасно плохо, и я больше никогда не повторял этот опыт, – приводит The Mirror слова Пеннанта из книги. – А отец лишь смеялся надо мной, говоря, что это будет мне уроком.

Также Пеннант признался, что в детстве считал свою мать умершей. Его родители расстались, когда мальчику было три года. Он остался с отцом, который говорил ему, что мать умерла.

– Мне было грустно, когда рассказали об этом, – отметил Пеннант. – Но я не расплакался, поскольку у меня не было с ней связи как у нормального человека. Просто ощутил онемение какое-то. Когда же узнал, что она на самом деле жива, ощутил облегчение, но не знал, как себя вести.