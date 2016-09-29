12:40 | ФУТБОЛ — Англия

Эдди Хоуи: "Разочарован увольнением Эллардайса из сборной Англии"

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Главный тренер "Борнмута" Эдди Хоуи разочарован увольнением Сэма Эллардайса из сборной Англии. Футбольная ассоциация расторгла контракт со специалистом спустя 67 дней после его назначения из-за коррупционного скандала.

- Разочаровывает, когда кто-то теряет свою работу по причинам далеким от футбола, - цитирует Sky Sports Хоуи. - Это трудная неделя для английского футбола. Сборная Англии нуждалась в последовательности, и футбольная ассоциация выбрала Сэма, и я думаю, что это было правильное назначение. Уверен, что команда пострадает от этого увольнения. На самом деле, мне трудно комментировать эту ситуацию. Тем не менее, мы не знаем всей истории. Коррупции в футболе нет места. Такова моя позиция, и я думаю, что все согласятся со мной в этом.

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