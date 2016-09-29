Эдди Хоуи: "Разочарован увольнением Эллардайса из сборной Англии"

Главный тренер "Борнмута" Эдди Хоуи разочарован увольнением Сэма Эллардайса из сборной Англии. Футбольная ассоциация расторгла контракт со специалистом спустя 67 дней после его назначения из-за коррупционного скандала.

- Разочаровывает, когда кто-то теряет свою работу по причинам далеким от футбола, - цитирует Sky Sports Хоуи. - Это трудная неделя для английского футбола. Сборная Англии нуждалась в последовательности, и футбольная ассоциация выбрала Сэма, и я думаю, что это было правильное назначение. Уверен, что команда пострадает от этого увольнения. На самом деле, мне трудно комментировать эту ситуацию. Тем не менее, мы не знаем всей истории. Коррупции в футболе нет места. Такова моя позиция, и я думаю, что все согласятся со мной в этом.