Джейми Каррагер: "В меня плевали однажды. Это был Мостовой"

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии, телеведущий Джейми Каррагер, отстраненный от участия в эфире канала Sky Sports за плевок в открытое окно машины, в которой находилась 14-летняя девочка, сказал, что в него плевались только один раз. По словам 40-летнего экс-футболиста, он был шокирован произошедшим.

- За всю карьеру в меня плевали один раз, - цитирует Daily Mail Каррагера. - Это произошло в 1998 году во время матча Кубка УЕФА против "Сельты". Игрок, о котором идет речь, - русский полузащитник Александр Мостовой. Когда это произошло, я был больше шокирован, чем зол. Я просто не мог поверить в то, что произошло.

Напомним, инцидент с участием Каррагера произошел после игры "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" (2:1). Один из фанатов "красных дьяволов" спровоцировал экс-футболиста, после чего тот плюнул в окно автомобиля. Позднее бывший игрок английской сборной извинился перед семьей фаната, но Sky все же решил временно отстранить его от эфира.

Каррагер плюнул в машину с 14-летней девочкой. Видео //

Каррагер отстранен от эфира за плевок в машину с девочкой //

Каррагер еще раз извинится перед семьей болельщика, в машину которого плюнул