14:45 | Футбол — Англия

Джейми Каррагер: "В меня плевали однажды. Это был Мостовой"

Джейми КАРРАГЕР. Фото REUTERS
Джейми КАРРАГЕР. Фото REUTERS
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Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии, телеведущий Джейми Каррагер, отстраненный от участия в эфире канала Sky Sports за плевок в открытое окно машины, в которой находилась 14-летняя девочка, сказал, что в него плевались только один раз. По словам 40-летнего экс-футболиста, он был шокирован произошедшим.

- За всю карьеру в меня плевали один раз, - цитирует Daily Mail Каррагера. - Это произошло в 1998 году во время матча Кубка УЕФА против "Сельты". Игрок, о котором идет речь, - русский полузащитник Александр МостовойКогда это  произошло, я был больше шокирован, чем зол. Я просто не мог поверить в то, что произошло.

Напомним, инцидент с участием Каррагера произошел после игры  "Манчестер Юнайтед""Ливерпуль" (2:1). Один из фанатов "красных дьяволов" спровоцировал экс-футболиста, после чего тот плюнул в окно автомобиля. Позднее бывший игрок английской сборной извинился перед семьей фаната, но Sky все же решил временно отстранить его от эфира.

Каррагер плюнул в машину с 14-летней девочкой. Видео //
Каррагер отстранен от эфира за плевок в машину с девочкой //
Каррагер еще раз извинится перед семьей болельщика, в машину которого плюнул

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Паснаход

Ну так Каррагер и не 14-летняя девочка. Сравнил тоже.

15:50

П_о_в_а_р

русские хакеры заставили плюнуть в девочку. #НиЗабудимНиПрастим #БойкотЧМ18

15:45

П_о_в_а_р

Мостовой отравил Каррагера. Бойкот ЧМ!!! З.Ы. Гриша, апмажи!

15:44

mrleff

этим студентом был альберт Эйнштейн

15:39

foreverCSKAforever

Как бы Тереза Май не бойкотировала теперь чего.

15:18

Lennon

Английская истеричка!

15:05

tagov

Еще бы не шокирован ) Не каждый день в тебя царь плюёт!

15:03

abs68

Каррагер мало того что оплевал девочку, теперь решил во всем русских обвинить, это очень по-английски.

14:51

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