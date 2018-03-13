Джейми Каррагер: "В меня плевали однажды. Это был Мостовой"

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии, телеведущий Джейми Каррагер, отстраненный от участия в эфире канала Sky Sports за плевок в открытое окно машины, в которой находилась 14-летняя девочка, сказал, что в него плевались только один раз. По словам 40-летнего экс-футболиста, он был шокирован произошедшим.
- За всю карьеру в меня плевали один раз, - цитирует Daily Mail Каррагера. - Это произошло в 1998 году во время матча Кубка УЕФА против "Сельты". Игрок, о котором идет речь, - русский полузащитник Александр Мостовой. Когда это произошло, я был больше шокирован, чем зол. Я просто не мог поверить в то, что произошло.
Напомним, инцидент с участием Каррагера произошел после игры "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" (2:1). Один из фанатов "красных дьяволов" спровоцировал экс-футболиста, после чего тот плюнул в окно автомобиля. Позднее бывший игрок английской сборной извинился перед семьей фаната, но Sky все же решил временно отстранить его от эфира.
Каррагер плюнул в машину с 14-летней девочкой. Видео //
Каррагер отстранен от эфира за плевок в машину с девочкой //
Каррагер еще раз извинится перед семьей болельщика, в машину которого плюнул
Паснаход
Ну так Каррагер и не 14-летняя девочка. Сравнил тоже.
15:50
П_о_в_а_р
русские хакеры заставили плюнуть в девочку. #НиЗабудимНиПрастим #БойкотЧМ18
15:45
П_о_в_а_р
Мостовой отравил Каррагера. Бойкот ЧМ!!! З.Ы. Гриша, апмажи!
15:44
mrleff
этим студентом был альберт Эйнштейн
15:39
foreverCSKAforever
Как бы Тереза Май не бойкотировала теперь чего.
15:18
Lennon
Английская истеричка!
15:05
tagov
Еще бы не шокирован ) Не каждый день в тебя царь плюёт!
15:03
abs68
Каррагер мало того что оплевал девочку, теперь решил во всем русских обвинить, это очень по-английски.
14:51