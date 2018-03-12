Каррагер еще раз извинится перед семьей болельщика, в машину которого плюнул

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер сказал, что еще раз извинится перед семьей болельщика, с которым повздорил после матча 30-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" (2:1). 40-летний ветеран, работающий телеэкспертом, поддался на провокации одного из фанатов "МЮ" и плюнул в открытое окно машины, где также находилась 14-летняя дочь болельщика.
- Я без проблем поговорю с семьей. Я уже поговорил с ними, - сказал Каррагер, отвечая на вопрос журналиста.
- Вы встретитесь с ними?
- Да, я сегодня поговорю с ними еще раз. Вчера я с ними говорил.
- То есть вы вчера с ними поговорили?
- Да.
- Что вы сказали?
- Я извинился.
- Это не в вашем стиле?
- Конечно.
- Вы видели девочку в машине?
- Честно говоря, нет. Она откинулась назад, ей не досталось.
- Вы что-то хотите еще сказать?
- Прошу прощения. Я извинюсь перед ними еще раз сегодня. Я поговорю с ними.
- Но вчера вы с ней общались?
- Да, я с ней общался.
- Вы готовы к тому, что вас отстранят?
На последний вопрос Каррагер не ответил и только улыбнулся.
Писака
баламошка в каждой бочке затычка.
22:00
баламошка
Не обязательно перед быдланами извиняться. И вообще, попрекают Каррагера тем, что в машине сидел ребёнок, которого он не видел, а куда смотрел в это время быдло-папаша?! Он не знал, что у него в машине дочь или привык при ней быдлячить?! Навоз английский.
21:44