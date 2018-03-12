Каррагер еще раз извинится перед семьей болельщика, в машину которого плюнул

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер сказал, что еще раз извинится перед семьей болельщика, с которым повздорил после матча 30-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" (2:1). 40-летний ветеран, работающий телеэкспертом, поддался на провокации одного из фанатов "МЮ" и плюнул в открытое окно машины, где также находилась 14-летняя дочь болельщика.

- Я без проблем поговорю с семьей. Я уже поговорил с ними, - сказал Каррагер, отвечая на вопрос журналиста.

- Вы встретитесь с ними?

- Да, я сегодня поговорю с ними еще раз. Вчера я с ними говорил.

- То есть вы вчера с ними поговорили?

- Да.

- Что вы сказали?

- Я извинился.

- Это не в вашем стиле?

- Конечно.

- Вы видели девочку в машине?

- Честно говоря, нет. Она откинулась назад, ей не досталось.

- Вы что-то хотите еще сказать?

- Прошу прощения. Я извинюсь перед ними еще раз сегодня. Я поговорю с ними.

- Но вчера вы с ней общались?

- Да, я с ней общался.

- Вы готовы к тому, что вас отстранят?

На последний вопрос Каррагер не ответил и только улыбнулся.