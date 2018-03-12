11:13 | Футбол — Англия

Каррагер плюнул в машину с 14-летней девочкой. Видео

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Комментатор Sky Sports Джейми Каррагер после матча 30-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед""Ливерпуль" (2:1) поддался на провокации одного из фанатов манкунианцев. Экс-футболист "красных" плюнул в открытое окно машины, где также находилась 14-летняя дочь болельщика.

– Сначала я просто хотел уехать, но он продолжал, – приводит слова Каррагера Mirror. – Я потерял самообладание. Я уже лично извинился перед семьей.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Паснаход

вот это плевок)) верблюд

11:37

Уткин за Спартак

Одни не хотят ехать на ЧМ-2018, другие плюются в распахнутые окна. И эту Лигу называют лучшей в мире???

11:37

armi

В общем то чего удивляться: дебил получил то, чего добивался!!!

11:23

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