Каррагер плюнул в машину с 14-летней девочкой. Видео

Комментатор Sky Sports Джейми Каррагер после матча 30-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" (2:1) поддался на провокации одного из фанатов манкунианцев. Экс-футболист "красных" плюнул в открытое окно машины, где также находилась 14-летняя дочь болельщика.

– Сначала я просто хотел уехать, но он продолжал, – приводит слова Каррагера Mirror. – Я потерял самообладание. Я уже лично извинился перед семьей.