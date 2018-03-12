Каррагер плюнул в машину с 14-летней девочкой. Видео

Комментатор Sky Sports Джейми Каррагер после матча 30-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" (2:1) поддался на провокации одного из фанатов манкунианцев. Экс-футболист "красных" плюнул в открытое окно машины, где также находилась 14-летняя дочь болельщика.
– Сначала я просто хотел уехать, но он продолжал, – приводит слова Каррагера Mirror. – Я потерял самообладание. Я уже лично извинился перед семьей.
Don’t know what’s more weird, Carragher spitting at the girl and this idiot or how the guy’s daughter is telling him to stop being an idiot pic.twitter.com/V13iWrToTe– ! (@ThibautSave) 11 марта 2018 г.
Паснаход
вот это плевок)) верблюд
11:37
Уткин за Спартак
Одни не хотят ехать на ЧМ-2018, другие плюются в распахнутые окна. И эту Лигу называют лучшей в мире???
11:37
armi
В общем то чего удивляться: дебил получил то, чего добивался!!!
11:23