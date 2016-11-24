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Джейми Каррагер: "Если Джеррард станет тренером, то у него все получится"

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Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер отметил, что Стивен Джеррард станет хорошим тренером, если решит посвятить этому свое будущее. Сегодня бывший полузащитник "красных" заявил о завершении своей карьеры. В составе "Ливерпуля" он провел 710 матчей.

- Он всегда вдохновлял команду, - приводит Mirror слова Каррагера. - Если Джеррард пойдет в тренеры, то у него все получится. Во втором тайме финала Лиги чемпионов с "Миланом" он показал просто впечатляющую игру. Забил первый гол, а потом поднял болельщиков на ноги. Уверен, я запомню это на всю жизнь. Если бы Шевченко забил тот пенальти, то, думаю, Джеррард нашел бы выход и из этой ситуации.

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