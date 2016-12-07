16:23 | ФУТБОЛ — Англия

Джанлуиджи Буффон: "Не удивлен, что "Челси" с Конте лидирует в чемпионате Англии"

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Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не удивлен тем, что "Челси" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, так как главным тренером "синих" является Антонио Конте. 38-летний вратарь знаком с итальянским специалистом по работе в туринском клубе и сборной Италии.

- "Челси" лидирует в чемпионате Англии, но я не удивлен, - цитирует Fox Sports Буффона. - Конте является победителем, и он никогда не будет бороться за второе место. Я уверен, что он призывает игроков показывать самые лучшие качества. Они имеют большой шанс на победу. "Челси" имеет два важных фактора: один из лучших тренеров в мире и отсутствие еврокубков, что позволяет им лучше готовиться к матчам.

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