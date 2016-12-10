17:21 | ФУТБОЛ — Англия

Дубль Окаки Чуки позволил "Уотфорду" одолеть "Эвертон"

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В матче 15-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" на своем поле нанес поражение "Эвертону" – 3:2. Дублем у хозяев отметился Стефано Окака Чука, на его же счету решающий мяч. Два гола в составе "ирисок" забил Ромело Лукаку.

Этот успех позволил подопечным Вальтера Маццарри временно подняться на седьмое место в турнирной таблице. "Эвертон" пока остается девятым.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

15-й тур

"Уотфорд" – "Эвертон" – 3:2 (1:1)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Даже всякие Пуки-Каки играют лучше любого из наших футболистов.

17:35

Ботаникум

Окака-и-Чука победили Пукаку!?

17:32

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