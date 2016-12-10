Дубль Окаки Чуки позволил "Уотфорду" одолеть "Эвертон"

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" на своем поле нанес поражение "Эвертону" – 3:2. Дублем у хозяев отметился Стефано Окака Чука, на его же счету решающий мяч. Два гола в составе "ирисок" забил Ромело Лукаку.
Этот успех позволил подопечным Вальтера Маццарри временно подняться на седьмое место в турнирной таблице. "Эвертон" пока остается девятым.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
15-й тур
"Уотфорд" – "Эвертон" – 3:2 (1:1)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
баламошка
Даже всякие Пуки-Каки играют лучше любого из наших футболистов.
17:35
Ботаникум
Окака-и-Чука победили Пукаку!?
17:32