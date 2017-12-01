Доусон и Тораль помогут "Халлу" в матче с "Шеффилд Уэнсдей"

Защитник Майкл Доусон и полузащитник Хон Тораль восстановились от травм и смогут помочь "Халл Сити" в матче 19-го тура чемпионшипа против "Шеффилд Уэнсдей", информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что в предстоящей встрече главный тренер "тигров" Леонид Слуцкий не сможет рассчитывать на травмированных Адама Диоманде, Уилльяма Кина, Стивена Кингсли, Абеля Эрнандеса, Райана Мэйсона и Мозеса Одубаджо.

Напомним, что матч "Шеффилд Уэнсдей" – "Халл Сити" состоится в субботу, 2 декабря. Начало – в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Турнирная таблица чемпионшипа – здесь