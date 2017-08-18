Дависон Санчес: "Для меня очень важно было перейти в "Тоттенхэм"

Защитник "Аякса" Дависон Санчес, который в ближайшее время станет игроком "Тоттенхэма", считает, что переход в лондонский клуб поможет развитию карьеры. Также он поблагодарил амстердамский клуб.

- Хотел бы поблагодарить тренера, руководство, игроков и поклонников "Аякса", - цитирует пресс-служба клуба Санчеса. - Для меня очень важно было перейти в "Тоттенхэм", чтобы развивать свою карьеру. Я очень рад подписать контракт с таким знаменитым клубом. С нетерпением жду возможности поработать с Маурисио Покеттино и новыми одноклубниками.