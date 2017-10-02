Четыре игрока "Халл Сити" включены в символическую сборную 11-го тура чемпионшипа по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную 11-го тура чемпионшипа. В число 11 лучших были включены четыре игрока "Халл Сити". Команда Леонида Слуцкого разгромила "Бирмингем" (6:1). Джаррод Боуэн, Себастьян Ларссон, Камиль Грощицки заняли место в полузащите символической сборной, Защитник Ола Эйна расположился на правом фланге обороны.
After a resounding 6-1 win over Birmingham on Saturday, Hull dominate our Championship team of the week -- https://t.co/7094Sy229l pic.twitter.com/7FySd3Gqr4– WhoScored.com (@WhoScored) 2 октября 2017 г.