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12:59 | Футбол — Англия

Четыре игрока "Халл Сити" включены в символическую сборную 11-го тура чемпионшипа по версии WhoScored


Портал WhoScored опубликовал символическую сборную 11-го тура чемпионшипа. В число 11 лучших были включены четыре игрока "Халл Сити". Команда Леонида Слуцкого разгромила "Бирмингем" (6:1). Джаррод Боуэн, Себастьян Ларссон, Камиль Грощицки заняли место в полузащите символической сборной, Защитник Ола Эйна расположился на правом фланге обороны.

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