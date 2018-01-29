"Челси" сыграет с "Халлом" в 1/8 финала Кубка Англии

В понедельник, 29 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. По итогам церемонии стало известно, что "Челси" встретится с "Халл Сити", который в первой части сезона тренировал Леонид Слуцкий.
Лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" на следующей стадии сыграет с "Уиганом", который в 1/16 финала обыграл "Вест Хэм" (2:0).
Отметим, что на данный момент определились не все очастники этой стадии турнира. Победители переигровок, которые состоятся 6-7 февраля, встретятся с командами, которые были обозначены жребием.
Полностью список пар 1/8 финала Кубка Англии выглядит следующим образом:
"Челси" - "Халл Сити";
"Уиган" - "Манчестер Сити";
"Лестер" - "Шеффилд Юнайтед";
"Вест Бромвич" - "Саутгемптон";
"Хаддерсфилд"/"Бирмингем" - "Манчестер Юнайтед";
"Шеффилд Уэнсдей" - "Ноттс Каунти"/"Суонси";
"Миллуолл"/"Рочдэйл" - "Ньюпорт Каунти"/"Тоттенхэм";
"Брайтон" - "Ковентри".
Отметим, что матчи 1/8 финала Кубка Англии будут сыграны 17 и 18 февраля. Расписание матчей станет известно позднее.
- Леонид Слуцкий
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Халл Сити
- Вест Бромвич
- Саутгемптон
- Вест Хэм
- Бирмингем
- Лестер
- Уиган
- Хаддерсфилд
- Шеффилд Уэнсдей
- Ковентри
- Суонси
- Шеффилд Юнайтед
- Брайтон