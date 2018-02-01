"Челси" с крупным счетом проиграл "Борнмуту"

"Челси" на своем поле проиграл "Борнмуту" в матче 25-го тура чемпионата Англии. Гости забили три безответных гола во второй половине встречи. Это первое поражение "синих" после восьмиматчевой беспроигрышной серии.

"Челси" опустился на четвертую строчку в турнирной таблице, а "Борнмут" - поднялся на десятую.

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Премьер-лига

25-й тур

"Челси" - "Борнмут" - 0:3 (0:0)

Голы: Уилсон, 51 (0:1). Станислас, 64 (0:2). Аке, 67 (0:3).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Кристенсен (Рюдигер, 28), Дзаппакоста (Хадсон-Одои, 65), Канте, Бакайоко, Педро, Баркли (Фабрегас, 54), Алонсо, Азар.

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, С.Кук, Аке, Дэниэлс, Айб (Пью, 83), Гослинг, Л.Кук, Станислас (Кинг, 71), Фрэйзер, Уилсон (Муссе, 90+2).

Предупреждение: Фабрегас, 77.

Судья: Проберт.

31 января. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".