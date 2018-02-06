"Челси" проиграл второй матч кряду, пропустив четыре мяча от "Уотфорда"

"Уотфорд" обыграл "Челси" в матче 26-го тура чемпионата Англии (4:1). Отметим, что гости еще в первом тайме остались в меньшинстве после удаление Темуе Бакайоко. Это поражение стало для "синих" вторым кряду.

"Челси" идет на 4-м месте в турнирной таблице, а "Уотфорд" - на 11-м.

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26-й тур

"Уотфорд" - "Челси" - 4:1 (1:0)

Голы: Дини, 42 - с пенальти (1:0). Азар, 82 (1:1). Янмат, 84 (2:1). Деулофеу, 88 (3:1). Перейра, 90+1 (4:1).

"Уотфорд": Карнезис, Янмат, Предль, Мариаппа, Холевас, Капуэ, Дукуре, Зегелар, Деулофеу (Каррильо, 89), Дини (Грэй, 90+3), Ришарлисон (Перейра, 65).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Дзаппакоста, Канте, Бакайоко, Виллиан (Фабрегас, 34), Педро (Жиру, 64), Мозес, Азар.

Предупреждения: Бакайоко, 25. Ришарлисон, 45. Предль, 50. Давид Луиз, 58. Фабрегас, 62.

Удаление: Бакайоко (Ч), 30.

Судья: Поусон.

5 февраля. Уотфорд. Стадион "Викаридж Роуд".