"Челси" после двух поражений в Манчестере обыграл "Кристал Пэлас"

"Челси" в матче 30-го тура чемпионата Англии обыграл на своем поле "Кристал Пэлас" - 2:1. Один из голов "синих" забил Виллиан, во втором случае команде Антонио Конте помогли соперники - Келли отправил мяч в собственные ворота.

Отметим, "Челси" одержал победу после двух поражений на выезде от команд из Манчестера. Лондонцы занимают пятое место и отстают от "Тоттенхэма" на два очка.

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Премьер-лига

30-й тур

"Челси" - "Кристал Пэлас" - 2:1 (2:0)

Голы: Виллиан, 25 (1:0). Келли, 32 - в свои ворота (2:0). ван Анхолт, 90 (2:1).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Дзаппакоста, Канте, Фабрегас (Бакайоко, 88), Виллиан, Азар (Педро, 88), Алонсо, Жиру (Мората, 72).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Ван-Биссака, Келли, Томкинс, ван Анхолт, Миливоевич, Макартур, Таунсенд (Ли Чхон Ен, 81), Шлупп (Ридевалд, 75), Серлот, Бентеке (Заа, 46).

Предупреждения: ван Анхолт, 59. Томкинс, 86.

Судья: Тэйлор.

10 марта. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".