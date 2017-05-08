"Челси" отправил "Мидлсбро" в чемпион-лигу на глазах Слуцкого

Матч 36-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Мидлсбро" завершился крупной победой лондонцев – 3:0. Голами отметились нападающий Диегу Коста, защитник Маркос Алонсо и полузащитник Неманья Матич.

В связи с этим поражением "Мидлсбро" за два тура до окончания сезона лишился математических шансов сохранить место в премьер-лиге, занимая 19 место и отставая от спасительного 17-го на 7 очков. Таким образом, "Боро" возвращается в чемпион-лигу спустя один сезон.

После 35 матчей "Челси" опережает занимающий второе место "Тоттенхэм" на 7 очков. Для оформления чемпионского титула "синим" достаточно набрать в оставшихся трех играх 3 очка.

Отметим, что за минувшей игрой с одной из лож на "Стэмфорд Бридж" наблюдал экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

36-й тур

"Челси" – "Мидлсбро" – 3:0 (2:0)

Голы: Диегу Коста, 23 (1:0). Алонсо, 34 (2:0). Матич, 65 (3:0).

"Челси": Куртуа, Давид Луиз (Терри, 84), Аспиликуэта, Кэйхилл, Мозес, Матич, Фабрегас, Азар (Виллиан, 72), Педро (Чалоба, 81), Алонсо, Диегу Коста.

"Мидлсбро": Гьюзан, Фабиу да Силва, Гибсон, Чемберс, Френд, Клейтон, Форшоу (Лидбиттер, 56), де Рон, Траоре (Бэмфорд, 57), Негредо (Гестед, 83), Даунинг.

Предупреждения: Фабиу да Силва, 60. Бэмфорд, 89.

Судья: Поусон.

8 мая. Лондон. Стадион Stamford Bridge.

Трансляция матча "Челси" – "Мидлсбро"