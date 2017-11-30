"Челси" обыграл "Суонси", "Арсенал" разгромил "Хаддерсфилд"

Матч 14-го тура чемпионата Англии "Челси" – "Суонси" завершился победой хозяев поля – 1:0. Единственный мяч в игре забил защитник Антонио Рюдигер. Отметим, что по ходу встречи за споры с арбитром был удален главный тренер лондонцев Антонио Конте.

В параллельной встрече "Арсенал" разгромил "Хаддерсфилд" – 5:0. Дубль на свой счет записал нападающий Оливье Жиру, по голу забили форварды Александр Ляказетт и Алексис Санчес, а также полузащитник Месут Езил.

"Бернли" благодаря голам нападающего Криса Вуда и хавбека Роберта Брэйди в гостях обыграл "Борнмут" – 2:1.

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Премьер-лига

14-й тур

"Челси" - "Суонси" - 1:0 (0:0)

Гол: Рюдигер, 55.

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Дзаппакоста (Мозес, 75), Фабрегас, Канте, Виллиан (Дринкуотер, 81), Педро (Азар, 81), Мората.

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, ван дер Хорн, Моусон, Ки Сон Ен, Кэрролл, Меса (Макберни, 65), Ренату Санчеш (Фер, 46), Бони, Айю (Раутледж, 84).

Предупреждение: Мората, 90+3.

Судья: Суобрик.

29 ноября. Лондон. Стадион Stamford Bridge.

"Арсенал" - "Хаддерсфилд" - 5:0 (1:0)

Голы: Ляказетт, 3 (1:0). Жиру, 68 (2:0). Санчес, 69 (3:0). Езил, 72 (4:0). Жиру, 87 (5:0).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Бельерин, Езил, Рэмси (Уилшир, 73), Джака, Санчес (Уэлбек, 73), Ляказетт (Жиру, 46).

"Хаддерсфилд": Лессль, Крэйни, Йергенсен Занка, Леве, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг (Уайтхэд, 78), Муй (Уильямс, 74), Качунга, Мунье (Депуатр, 74), Кванер.

Предупреждение: Муй, 60.

Судья: Скотт.

29 ноября. Лондон. Стадион Emirates Stadium.

"Борнмут" - "Бернли" - 1:2 (0:1)

Голы: Вуд, 37 (0:1). Брэйди, 65 (0:2). Кинг, 79 (1:2).

"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Сермен, Артер (Л.Кук, 58), Кинг, Айб (Фрэйзер, 69), Уилсон, Пью (Дефо, 64).

"Бернли": Поуп, Бардсли, Ми, Уорд, Тарковски, Дефур (Уэствуд, 75), Корк, Брэйди, Хендрик (Барнс, 85), Вуд (Воукс, 90), Гвюдмундссон.

Предупреждение: Воукс, 90+6.

Судья: Ист.

29 ноября. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).

Турнирная таблица чемпионата Англии