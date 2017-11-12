"Челси" хочет пригласить бывшего технического директора "Монако"

Главным претендентом на пост технического директора "Челси" является Луис Кампос, сообщает Sunday Times. Ранее 53-летний специалист занимал аналогичную должность в "Монако", а сегодня работает в "Лилле".

Должность в "Челси" освободилась после увольнения Майкла Эменало, который проработал в клубе больше десяти лет. При Кампосе в "Монако" заиграли такие футболисты, как Кильян Мбаппе, Тома Лемара, Фабинью, Антони Марсьяль, Бернарду Силва, Бенжамен Менди, Темуе Бакайоко и многие другие футболисты, которые за последние несколько лет принесли клубу более 318 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, что 53-летний специалист работал в "Реале" с Жозе Моуринью.