Букмекеры считают "Дерби Каунти" фаворитом в матче с "Халл Сити"

Сегодня состоится матч 6-го тура чемпионшипа между "Дерби Каунти" и "Халл Сити". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Дерби Каунти" - "Халл Сити"
Прогноз Winline – П1 1,95 – Н 3,31 – П2 3,78
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Дерби Каунти" - "Халл Сити".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Дерби Каунти": Карсон - Уиздом, Дэйвис, Кио, Ольссон - Хаддлстоун, Кифтенбелд - Расселл, Выдра, Лоуренс - Ньюджент.
"Халл Сити": Макгрегор - Доусон, Хектор, Кингсли - Эйна, Троаль, Ирвин, Кларк - Боуэн, Диоманде, Грощицки.
ПОТЕРИ: Торн, Бент (оба - травма) - Мэйсон, Эрнандес, Кин, Льюэр (все - травма).