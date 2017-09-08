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11:13 | Футбол — Англия

Букмекеры считают "Дерби Каунти" фаворитом в матче с "Халл Сити"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид СЛУЦКИЙ. Фото AFP
Главный тренер "Халл Сити" Леонид СЛУЦКИЙ. Фото AFP

Сегодня состоится матч 6-го тура чемпионшипа между "Дерби Каунти" и "Халл Сити". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Дерби Каунти" - "Халл Сити"

Прогноз Winline – П1 1,95 – Н 3,31 – П2 3,78

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Дерби Каунти" - "Халл Сити".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Дерби Каунти": Карсон - Уиздом, Дэйвис, Кио, Ольссон - Хаддлстоун, Кифтенбелд - Расселл, Выдра, Лоуренс - Ньюджент.

"Халл Сити": Макгрегор - Доусон, Хектор, Кингсли - Эйна, Троаль, Ирвин, Кларк - Боуэн, Диоманде, Грощицки.

ПОТЕРИ: Торн, Бент (оба - травма) - Мэйсон, Эрнандес, Кин, Льюэр (все - травма).

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